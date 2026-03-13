Infraestructuras viarias
Inician las obras de las nuevas sendas peatonales de A Casela
Redacción
Están en marcha las obras para dotar de sendas peatonales al lugar de A Casela, a las afueras del núcleo urbano de A Bandeira. La actuación busca mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad tanto de la vecindad como de los peregrinos que atraviesan este tramo del Camino de Santiago.
La actuación contempla la adecuación de un tramo mediante la creación de una senda peatonal, la reposición de luminarias, la mejora de la recogida de aguas pluviales y nueva señalización. El ámbito abarca los primeros 150 metros de la vía provincial EP-6511, con inicio en el punto kilométrico 310 de la carretera Nacional 525.
Además de incrementar la seguridad de los peregrinos, el proyecto tendrá un efecto directo sobre la vida diaria de las personas residentes en este barrio, al dotarlo de un espacio más humanizado y de un acceso más cómodo a las viviendas. Desde el Concello de Silleda también se agradece la colaboración de los propietarios que facilitaron las cesiones necesarias para hacer posible la ampliación del trazado.
El proyecto se ejecuta a través del Plan de Sustentabilidade Turística no Destino Deza-Tabeirós/Terra de Montes y cuenta con una inversión cercana a los 200.000 euros. La intervención ha sido gestionada por la Diputación de Pontevedra a petición del Concello de Silleda.
