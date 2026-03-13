Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve en una colisión entre dos vehículos en Goiás

Estado en el que quedaron los dos vehículos siniestrados en Goiás.

Estado en el que quedaron los dos vehículos siniestrados en Goiás. / Emerxencias Lalín

Ángel Graña

Lalín

Una colisión entre dos turismos se saldó esta mañana con una persona herida de carácter leve en el municipio de Lalín. El siniestro tuvo lugar en torno a las 11.30 horas en la carretera N-640, concretamente a la altura del kilómetro 162, en el punto que da acceso a la iglesia de la parroquia de Goiás.

Tras recibir el aviso, se desplazaron de inmediato al lugar efectivos de Emerxencias Lalín, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del servicio de urgencias sanitarias 061.

Según informan desde el Concello, el choque entre ambos vehículos provocó lesiones de poca gravedad a uno de los implicados. Tras una primera valoración en el punto del accidente, el personal sanitario decidió su traslado a un centro médico para una revisión más exhaustiva.

