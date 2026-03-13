La Guardia Civil detiene 'in fraganti' a un vecino de Lalín tras asaltar un local de hostelería en Silleda

En una rápida intervención ocurrida durante la madrugada de ayer, agentes de la Guardia Civil de A Estrada detuvieron a un hombre de 43 años, vecino de Lalín, como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento de hostelería en Silleda. El arrestado, que cuenta con antecedentes penales, fue sorprendido por la patrulla cuando intentaba abandonar el lugar con el botín.

Los hechos se desencadenaron el pasado jueves 12 de marzo, cuando el Centro Operativo de Servicios alertó a las unidades de seguridad ciudadana sobre la activación de una alarma en un local del municipio. Las cámaras de seguridad del establecimiento habían captado a un individuo encapuchado y vestido de negro moviéndose por el interior del inmueble.

Al llegar al punto indicado, los agentes localizaron en el exterior a un hombre que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Tras darle el alto, comprobaron que portaba dos bolsas en las que escondía tres botellas de licor, 22 latas de refresco, cuatro delantales, diversos artículos de decoración y un cuchillo de cocina. Además, llevaba consigo una bolsa con 42 euros en monedas y facturas a nombre del propio establecimiento.

Durante el registro superficial, la Guardia Civil intervino al sospechoso unos guantes negros y una linterna. En la posterior inspección ocular del local, los efectivos confirmaron que la cerradura de la puerta de acceso había sido fracturada, hallando una "pata de cabra" tirada en el suelo a pocos metros de la entrada, herramienta supuestamente utilizada para forzar el ingreso.

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Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Lalín, la autoridad judicial ha decretado su ingreso inmediato en prisión.