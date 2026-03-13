La Feira de Oportunidades abre sus puertas con descuentos de hasta el 80%

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada presentó ayer la 14ª Feira de Oportunidades do Comercio y la 72ª Feira de Antigüidades, que se celebrarán desde hoy hasta el domingo en tres de los pabellones del recinto ferial de A Estrada. Esta presentación contó con la participación de la responsable de la ACOE, Patricia Magariños; el edil de Industria e Promoción Económica, Óscar Durán; y el responsable del recinto ferial, Manuel Magariños.Todos ellos animaron a acudir a un evento importante para el comercio de la zona y también atractivo para los visitantes, con descuentos que alcanzan en algunos casos el 80%.

Patricia Magariños destacó la gran variedad de participantes en este evento de oportunidades, que contará con medio centenar de expositores de todo tipo. Durán por su parte resaltó la consolidación de la feria de antigüedades, que ya alcanza su edición número 72, y aguarda que este evento vuelva ser un éxito como ya lo fue en años anteriores. «Animo a la gente a que venga a aprovechar las gangas después de las rebajas», afirmó. Manuel Magariños recordó que marzo es un mes tradicionalmente exigente para el comercio en pleno cambio de temporada y agradeció en este sentido la gran afluencia de comerciantes.

La feria estará abierta hoy a partir de las 16.00 horas con entrada gratuita. La inauguración oficial con las autoridades está prevista para las 17.00. Mañana y el domingo el recinto ferial estradense estará abierto desde las 11.00 hasta las 20.00 de manera ininterrumpida. La entrada en ambas jornadas cuesta dos euros pero da derecho a entrar en el sorteo de varios lotes.

Esta doble cita se consolida como uno de los primeros grandes eventos comerciales del calendario comarcal, al combinar oportunidades de compra, antigüedades y, ahora también, con productos de proximidad, al incluir «Sabores da Estrada».