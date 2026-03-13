Artes Marciales
Exhibición técnica y convivencia en el VII Encuentro Nei Gijón-Kung Tai Lalín
El pasado sábado, la Escuela Nei de Artes Marciales y el Club Kung Tai de Lalín reafirmaron su hermandad en una nueva edición de su encuentro anual en el pabellón de la capital dezana. La tarde ofreció un completo despliegue de técnica y disciplina, con exhibiciones que abarcaron desde Kung Fu infantil y adaptado hasta modalidades como Wing Chun, Cardiobox y Taichi, todas ellas muy vistosas.
Este evento no sólo destacó por lo deportivo, sino también por su carácter social. Tras las demostraciones, deportistas y familias compartieron una cena de convivencia y pernoctaron en el Albergue Municipal Vicente Agulló, consolidando los lazos que unen a ambas escuelas año tras año.
