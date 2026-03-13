Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada ya busca cuatro socorristas para el verano

Redacción

A Estrada

A Estada ha abierto el plazo de licitación para contratar a los cuatro socorristas que necesita para atender la playa fluvial y las piscinas en la temporada de verano. De esta manera se busca adelantar plazos en una contratación siempre complicada ante la demanda de este tipo de trabajadores durante la temporada estival por parte de todos los concellos.

