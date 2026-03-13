Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruces abrirá este lunes la inscripción para Semana Santa

El Concello de Vila de Cruces abre del 16 al 20 de este es la inscripción en el programa Concilia durante Semana Santa. Las solicitudes deben enviarse al correo mireya.otero@viladecruces.es. La asistencia cuesta 20 euros por persona.

