Concurrida feria mensual en Agolada

Concurrida feria mensual en Agolada | ÁNGEL UTRERA

Agolada acogió ayer una concurrida feria, como cada día 12 de mes. El tiempo meteorológico dio un respiro, lo que animó a los vecinos a darse un garbeo y, sobre todo, a los feriantes a acudir y montar sus puestos.

