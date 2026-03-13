Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Forestal

La comunidad de montes de Asorei celebra asamblea el 22

La comunidad de montes de Asorei celebra el 22 de este mes, a las 10.30 horas, una asamblea extraordinaria para impugnar el acta del 8 de febrero y para entregar el balance de cuentas de 2025 y atender ruegos y preguntas. Será en el local social.

Tracking Pixel Contents