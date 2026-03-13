Fútbol
El CD Lalín encabeza el reparto de subvenciones de la Gallega
redacción
La Real Federación Gallega de Fútbol ha repartido un total de 13.132,5 euros entre un total de 13 entidades deportivas de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. El club que recibe la mayor cuantía es el Club Deportivo Lalín con 3.080 euros, seguido de la SD Bandeira con 1.410 euros y el Sporting Estrada con 1.400 euros. Por encima de los mil euros también se sitúa la EF Lalín, que percibe 1.282,50 euros, y la SD Agolada, con 1.000 euros. Con una ayuda de 750 euros figuran el Rodeiro, el CF Silleda, el Lamela CF y el Vea. Por su parte, la EFB Terra de Montes recibe 610 euros, el Vilatuxe 550 euros, la EEFB 442,50 euros y, finalmente, la EF Silleda cierra el reparto con 357,50 euros.
Este respaldo busca aliviar los costes operativos de las entidades, permitiendo que el tejido deportivo de la zona mantenga su actividad y competitividad en las distintas categorías regionales. Al concentrar el gasto en desplazamientos, arbitrajes y material, estas subvenciones se vuelven vitales para los equipos de menor presupuesto, asegurando que el fútbol base y aficionado de municipios como A Estrada, Lalín o Silleda siga siendo un motor social clave en sus comunidades.
