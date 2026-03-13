El CCA de Lalín sortea un viaje al Puy du Fou de Toledo por el Día del Padre

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín ha puesto en marcha una campaña por el Día del Padre con la que busca animar las compras en los establecimientos asociados. La iniciativa se desarrolla del 12 al 19 de marzo y permite entrar en el sorteo a quienes compren durante esos días en los negocios adheridos.

El premio consistirá en una experiencia para cuatro personas en el parque temático Puy du Fou, en Toledo, con entradas preferentes para una jornada y una noche de hotel con desayuno incluido para dos adultos y dos niños. Es un único premio en especie, que no podrá canjearse por dinero ni sustituirse por otro producto.

Para participar, cada comercio podrá entregar una copia del tique o justificante de compra y, en la parte posterior, el cliente deberá anotar nombre, apellidos y teléfono de contacto. Los resguardos se recogerán en la semana del 23 de marzo y el sorteo se celebrará, de forma no presencial, en la Asociación de Empresarios de Deza.

Noticias relacionadas

Una vez resuelto, el colectivo comunicará el resultado a la persona premiada y el nombre del establecimiento donde realizó la compra. Con esta campaña, el CCA vuelve a apoyarse en una fecha señalada del calendario comercial para reforzar la actividad de las tiendas de proximidad y, como destaca la entidad, «dinamizar a actividade comercial da vila e apoiar o comercio de proximidade».