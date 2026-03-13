El BNG amenaza con judicializar el informe sobre los árboles

El BNG de Silleda asegura que la alcaldesa no puede negar el acceso al informe sobre los árboles de la Avenida do Parque alegando que ya lo ofreció en mano durante un pleno ni escudarse en que se trataba de «unha valoración técnica» solicitada a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Sostiene que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Concello es «bastante claro» al reconocer a todos los ediles el derecho a reclamar del gobierno «los datos, informes y documentos en poder de la corporación necesarios para el ejercicio de sus funciones, especialmente las de control y fiscalización». «Vainos obrigar a xudicializar o tema para acceder a esa documentación», advierte el BNG.