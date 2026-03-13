Avenida do Parque
El BNG amenaza con judicializar el informe sobre los árboles
Redacción
Silleda
El BNG de Silleda asegura que la alcaldesa no puede negar el acceso al informe sobre los árboles de la Avenida do Parque alegando que ya lo ofreció en mano durante un pleno ni escudarse en que se trataba de «unha valoración técnica» solicitada a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Sostiene que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Concello es «bastante claro» al reconocer a todos los ediles el derecho a reclamar del gobierno «los datos, informes y documentos en poder de la corporación necesarios para el ejercicio de sus funciones, especialmente las de control y fiscalización». «Vainos obrigar a xudicializar o tema para acceder a esa documentación», advierte el BNG.
- Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
- «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna