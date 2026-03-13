Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Avenida do Parque

El BNG amenaza con judicializar el informe sobre los árboles

Redacción

Silleda

El BNG de Silleda asegura que la alcaldesa no puede negar el acceso al informe sobre los árboles de la Avenida do Parque alegando que ya lo ofreció en mano durante un pleno ni escudarse en que se trataba de «unha valoración técnica» solicitada a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Sostiene que el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Concello es «bastante claro» al reconocer a todos los ediles el derecho a reclamar del gobierno «los datos, informes y documentos en poder de la corporación necesarios para el ejercicio de sus funciones, especialmente las de control y fiscalización». «Vainos obrigar a xudicializar o tema para acceder a esa documentación», advierte el BNG.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents