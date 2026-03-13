Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Arranca el proceso de hormigonado en la plaza de la Farola

Los trabajos que se están realizando en la plaza de la Farola de A Estrada entraron ayer en una nueva fase con el inicio del hormigonado en los carriles por los que se seguirá permitiendo el paso de vehículo. Estos trabajos se centraron ayer en la intersección entre la Rúa 56 y la San Paio, una zona que espera ser la primera en abrirse al tráfico, yendo después hacia la Pérez Viondi. Durante los próximos días se aplicará la capa de rodadura en toda la superficie por la que circularán los vehículos.

