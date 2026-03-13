Acción Contra a Fame organiza una escuela de empleo juvenil

Acción contra a Fame Galicia, en colaboración con el departamento de Empleo del Concello da Estrada, pone en marcha una escuela de empleo juvenil. La iniciativa está orientada a personas con menos de 30 años de edad, sea cual sea su formación. Hasta junio, los y las participantes recibirán formación técnica, orientación laboral especializada y acompañamiento en la búsqueda de un puesto de trabajo. Los y las jóvenes que deseen participar tienen que enviar o bien un mensaje de whats app al número de teléfono 681 010 273 o un correo electrónico a la dirección rcpombo@accioncontraelhambre.org.