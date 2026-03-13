Abierto el plazo para el Gran Prix organizado por las Festas de San Paio

Las Festas de San Paio presentaron ayer las normas de su particular Gran Prix, bautizado como Gran Comisión y que tendrá lugar el 18 de abril en la zona deportiva estradense. Se trata de un gran juego por equipos donde se mezclarán pruebas de habilidad, ingenio, capacidad física y estrategia. Será un día de competición, ambiente festivo y mucha diversión que terminará con gran verbena a cargo de Orquesta Galilea.

El plazo de inscripción ya está abierto. Pueden participar equipos de comisiones de fiestas, asociaciones culturales, vecinales, juveniles, clubes deportivos e incluso ANPAs. Las normas estipulan que cada equipo debe tener un mínimo de cinco y un náximo de ocho participantes, todos ellos mayores de 18 años. Cada entidad podrá presentar todos los equipos que quiera y deberán llevar un elemento identificativo común (camiseta, color, complemento o similar).

El premio para el equipo ganador será de 2.000 euros. El segundo se llevará un vale de 300 euros en material pirotécnico (de Pirotecnia Penide) y el tercero una cena para todas las personas integrantes del equipo en el Restaurante Samaná.

Una vez realizadas las preincripciones y confirmados los equipos participantes se abrirá el plazo para formalizar la inscripción final mediante el pago de 120 euros por equipo. La preinscripción puede realizarse mediante formulario online, presencialmente en el local de Anacos Educativos A Estrada o telefónicamente a través del número de contacto 694 216 484. La actividad se llevará a cabo siempre que se alcance el número mínimo de participantes, fijado en 25 equipos.

Anacos Educativos será la encargada de preparar las pruebas de este particular Gran Prix en versión estradense. No se podrán conocer sin embargo hasta el propio día de la competición.