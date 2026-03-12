La Xunta aprueba la modificación del Plan Xeral en Área 33

La Xunta de Galicia ha aprobado de forma definitiva la primera modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Silleda en el parque empresarial Área 33, una actuación que permitirá reorganizar las zonas verdes y los espacios libres de este ámbito industrial para adaptarlos a la realidad actual del polígono. El procedimiento había sido aprobado inicialmente por el pleno municipal el 30 de mayo de 2025 y, tras completar los informes sectoriales y la evaluación ambiental, culmina ahora con el visto bueno definitivo.

La medida, impulsada por el Concello de Silleda, busca mejorar la distribución de estas áreas y dotar al recinto de una ordenación más funcional, facilitando una mejor integración del entorno de una parcela concreta en el conjunto del parque empresarial. En concreto, reordena las zonas verdes existentes junto a una parcela, optimiza su uso y refuerza la coherencia del conjunto urbanístico de este enclave empresarial.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, destaca la importancia de este trámite, pues «permitirá adaptar a planificación urbanística á realidade actual de Área 33, reorganizando as zonas verdes e mellorando a funcionalidade». «É un exemplo de planificación responsable –añade–, que busca compatibilizar o desenvolvemento económico coa correcta ordenación do territorio e cos espazos verdes necesarios nun polígono destas características».