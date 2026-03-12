Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de dos expertas en diálisis al Ceip de Oca

Para conmemorar el Día de la Mujer, el Ceip de Oca recibió ayer la visita de dos expertas del servicio de diálisis de Lalín, para explicar al alumnado el funcionamiento renal. A mayores, les entregaron un libro ilustrado elaborado por la Fundación Renal Española.

