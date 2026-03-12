Silleda talará en los próximos días las acacias de la Avenida do Parque

El Concello de Silleda ejecutará en los próximos días la retirada de las acacias de la Avenida do Parque, una actuación incluida en las obras de mejora y humanización de este entorno urbano. La intervención, que afectará a los seis ejemplares de acacia negra existentes en este tramo, permitirá renovar el arbolado con especies más adecuadas al espacio urbano, según el gobierno local.

La decisión municipal se apoya en un informe elaborado por la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, organismo dependiente de la Diputación de Pontevedra, a petición de la alcaldía. Ese documento analiza el estado de los árboles y concluye que presentan diversos problemas estructurales y fitosanitarios que aconsejan su retirada por el riesgo de rotura o caída. El mismo informe añade que se trata de una especie exótica, invasora y de escaso valor ecológico.

Copia sobre la mesa

El gobierno local sostiene que este dictamen técnico ya había sido puesto a disposición de todos los grupos municipales hace cinco meses, en el pleno extraordinario celebrado el 16 de octubre de 2025, solicitado precisamente por los dos grupos de la oposición para abordar, entre otros asuntos, la situación de estos árboles. La alcaldesa dejó entonces el documento impreso sobre la mesa, un gesto que, asegura, queda reflejado en la grabación audiovisual oficial de la sesión.

Pese a ello, el ejecutivo local afirma que ningún grupo recogió la copia entregada durante el pleno. «Depositei unha copia íntegra deste informe sobre mesa e ao alcance de todos os grupos municipais na sesión plenaria e non o recolleron», asevera la regidora, Paula Fernández Pena. Además, el texto fue remitido ese mismo día a los medios de comunicación para su conocimiento público.

El gobierno local responde de este modo a las críticas del BNG sobre la falta de acceso al informe y precisa que no formaba parte de un expediente administrativo, sino que se trataba de una valoración técnica solicitada a Areeiro después de las advertencias verbales realizadas por especialistas que habían acudido a informar sobre las acacias del parque de la iglesia. Pena alega que «o dereito á información dos membros da corporación foi respetado, garantizando así a transparencia da entidade local» y atribuye la petición posterior del documento a «unha campaña deseñada para o ruido político».