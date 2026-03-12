El Concello de A Estrada, a través de su departamento de Cultura, colabora con un proyecto en el que se combina formación y valorización del patrimonio etnográfico y natural en la parroquia de Pardemarín. Se trata de una ruta fotográfica en la Ruta dos Muíños de Golfariz, una propuesta del emprendedor local Juan Carlos Asorey que arranca por primera vez el próximo sábado 21 de marzo.

La Ruta de Golfariz, tras el objetivo

Esta ruta ofrece una experiencia guiada de 3 horas de duración, dirigida a personas con un nivel de iniciación o aficionadas a la fotografía. En el marco de esta iniciativa, los participantes trabajarán la observación activa del entorno, la lectura del territorio y la composición visual en pleno contacto directo con la naturaleza.

«O enfoque do roteiro non se centra unicamente na toma de imaxes, senón no desenvolvemento da mirada, na comprensión do lugar e na conexión consciente coa paisaxe e o patrimonio», explica Juan Carlos Asorey.

De este modo, la actividad está íntimamente alineada con la conservación, difusión e interpretación del patrimonio local desde una perspectiva cultural y educativa. Asorey es un gran conocedor del entorno, tras haber pasado casi toda su vida como vecino de Pardemarín. Explica que su iniciativa, más allá del aprendizaje fotográfico, pretende poner en valor el patrimonio etnográfico de la Ruta dos Muíños de Golfariz; fomentar la observación activa del paisaje; promover el respeto por la naturaleza y el patrimonio cultural o contribuir a la dinamización turística del rural estradense.

La ruta comenzará a las 10.00 y terminará a las 13.00 horas. El número máximo de participantes es de 10 personas. Realizarán un recorrido de unos 3 kilómetros, siguiendo el arroyo de Golfariz, en el que se conservan molinos tradicionales, puentes, elementos hidráulicos y distintos puntos de interés patrimonial y paisajístico. Se realizarán paradas interpretativas, con explicaciones prácticas y ejercicios de observación y composición adaptados al ritmo del grupo.

Metodología de la ruta

La metodología de trabajo permitirá a Asorey ir ofreciendo explicaciones sencillas y aplicables en el momento; realizar una observación guiada de la luz, ejercicios prácticos de composición fotográfica, propuestas para estimular la creatividad o resolución de dudas.

Cada uno de los participantes recibirá un pequeño dossier en el que se incluye la historia de la ruta, una guía práctica de fotografía básica, trucos fotográficos para mejorar las imágenes o retos fotográficos opcionales para poner en práctica durante el recorrido. La actividad tiene un coste de 30 euros por persona y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web jcasoreyfoto.com hasta el día 20. En caso de que se agoten las plazas, podrían programarse nuevas convocatorias. Los participantes deberán llevar cámara fotográfica o teléfono móvil, calzado y ropa cómoda.