Récord de venta de viviendas: 578 el año pasado, aunque solo 33 nuevas

La compraventa de vivienda en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes cerró el pasado año con un claro dominio del mercado de segunda mano. De las 578 operaciones registradas, 545 correspondieron a viviendas usadas y solo 33 a inmuebles nuevos. En otras palabras, la segunda mano acaparó el 94,3 por ciento de las transacciones, frente a un exiguo 5,7% de la obra nueva, lo que confirma que el pulso del mercado inmobiliario sigue dependiendo casi por completo del parque residencial existente.

En términos absolutos, además, el balance anual mejora con claridad el del ejercicio anterior. El total de operaciones pasó de 447 a 578, es decir, 131 más, lo que supone un incremento que se aproxima al 30 por ciento. Así se desprende del balance que acaba de divulgar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ese avance se produjo con subidas generalizadas en todos los municipios incluidos en la tabla, aunque con intensidades muy distintas. El mayor volumen de operaciones se registró en A Estrada, con 191, seguida muy de cerca por Lalín, con 183. A más distancia quedaron Silleda, con 83; Vila de Cruces, con 49; Forcarei, con 32; Rodeiro, con 19; Agolada, con 18; y Dozón, con 2. Del total, 163 ventas se ciñen al último trimestre del año.

La hegemonía de la vivienda usada se repite, además, en todos los municipios. En Silleda, Vila de Cruces, Agolada, Dozón y Forcarei, el 100% de las operaciones correspondieron a inmuebles de segunda mano. En Lalín, esta tipología supuso el 97,3 por ciento del total; en Rodeiro, el 94,7%; y en A Estrada, pese a ser el municipio con más vivienda nueva, todavía concentró el 85,9 por ciento de las compraventas. La referencia de la capital de Tabeirós es fundamental pues, si la quitamos de la ecuación, estaríamos hablando de que en el resto de los siete municipios de las comarcas los hogares sin estrenar solamente fueron seis, cinco de ellos en Lalín y el otro en tierras de Camba. Soprende el caso de la capital dezana, que siempre solía aparecer como uno de los territorios con, aunque escasa, alguna bolsa de pisos a estrenar. Ahora ni siquiera representan tres de cada cien, mientras que en A Estrada al menos suponen el 14 por ciento. El dato evidencia que la obra nueva mantiene una presencia muy limitada y que solo A Estrada, Lalín y, de forma testimonial, Rodeiro, sumaron operaciones de vivienda nueva durante el ejercicio.

La evolución municipal de las compraventas durante el pasado año refleja un crecimiento generalizado, liderado por A Estrada, que pasó de 120 operaciones en 2024 a 191, con 71 más. También sobresale el avance de Vila de Cruces, que subió de 28 a 49 transacciones, 21 más en solo un año. Lalín, uno de los mercados con mayor peso, elevó su cifra de 167 a 183 operaciones, mientras Silleda avanzó de 81 a 83, con una evolución casi insignificante.

En el resto de municipios también se registraron incrementos. Rodeiro pasó de 11 a 19 compraventas; Agolada, de 11 a 18; y Forcarei, de 29 a 32. Dozón, por su parte, rompió la ausencia de operaciones del año anterior y cerró el pasado curso con dos transacciones. En conjunto, el mapa municipal muestra un mercado al alza, pero muy apoyado en la vivienda usada y con el grueso de la actividad concentrado en A Estrada y Lalín, que suman por sí solas más de seis de cada diez operaciones del total.

La compraventa de viviendas en los ocho municipios cerró el pasado curso en máximos de la última década. Es decir, existe una demanda de inmuebles residenciales, pero solamente se mueve el mercado de segunda mano. Si en 2015 se habían contabilizado 208 operaciones, ahora fueron 578, es decir, 370 más. La evolución no fue lineal, pero sí claramente ascendente en el balance del periodo. Tras subir a 246 ventas en 2016 y 265 en 2017, el mercado moderó su actividad en 2018, con 257, y 2019, con 234. El gran salto llegó a partir de 2020, cuando las transacciones se dispararon hasta 385, y continuó en 2021, con 477. Después hubo un ajuste en 2022, con 401 operaciones, y una ligera recuperación en 2023, con 409, antes de volver a crecer en 2024, con 447, y alcanzar en 2025 su registro más alto de toda la serie, con 578 compraventas.

Noticias relacionadas

Pisos de protección

En otro orden de cosas, la vivienda de protección es, históricamente, residual en las comarcas y solamente en A Estrada y en menor medida Silleda se ofertan promociones de estas características. En el transcurso de 2025 el balance de transacciones para pisos de protección oficial se saldó con 32 compraventas, de las que 26 corresponden a la cabecera comarcal de Tabeirós, tres a Silleda, una a Vila de Cruces y otra en Forcarei. Lalín se mantiene a cero una vez más. En 2024 el balance había sido de 13 operaciones, una docena en el municipio estradense y la otra, en el silledense.