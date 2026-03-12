Política
El PSOE acusa a Cubela de inflar los presupuestos con la subida de impuestos
Redacción
El PSOE de Cerdedo-Cotobade votó en contra del presupuesto municipal para 2026 al considerar que se trata de un documento «inflado por la subida de impuestos y con poca inversión real». Los socialistas sostienen que las cuentas mantienen una línea continuista y aumentan la presión fiscal sobre la vecindad.
La portavoz socialista, Ana Couto, cuestionó que el gobierno local destaque que se trata del «presupuesto más alto de la historia». Según explicó, ese incremento se debe principalmente a dicha subida: «El presupuesto crece porque se incrementaron todos los impuestos y tasas municipales, se duplicó la tasa de la basura en dos años y comenzó a exigirse la tasa de alcantarillado. Así es muy fácil hacer el presupuesto más alto de la historia: haciendo que los vecinos paguen más», afirmó.
El PSOE también criticó el elevado peso del gasto de funcionamiento y el escaso nivel de inversión real. Couto cuestionó además el sistema de subvenciones municipales. «El problema no es apoyar a las asociaciones, sino hacerlo con criterios transparentes y en igualdad de condiciones», indicó.
