Forcarei
El PSdeG exige a la Xunta restaurar el entorno natural del río Ventoxo
Redacción
La diputada autonómica del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro, visitó ayer Forcarei para conocer de primera mano los daños ocasionados por las actuaciones de limpieza realizadas recientemente en el río Ventoxo a su paso por la parroquia de Pardesoa. En la visita estuvo acompañada por la portavoz socialista en el Concello de Forcarei, Verónica Pichel, varios concejales del grupo municipal y representantes de la comunidad de montes de la zona.
Durante el recorrido por el área afectada, la comitiva pudo comprobar el impacto de las intervenciones realizadas este invierno de 2026 por Augas de Galicia, ejecutadas por una empresa contratada para tal fin. Según explicaron los presentes, los trabajos llevados a cabo con maquinaria pesada y tractores a lo largo de más de un kilómetro provocaron importantes daños en un camino tradicional que discurre en paralelo al río Ventoxo, además de en el entorno de un puente de piedra tradicional. El PSdeG trasladará una iniciativa al Parlamento gallego para exigir la restauración ambiental de la zona, que forma parte de la ruta literaria «O crime de Pardesoa», inspiradaen la obra literaria del mismo nombre de Calros Solla. Verónica Pichel también lamentó que la intervención haya arruinado el mantenimiento histórico realizado por los vecinos en este espacio de alto valor patrimonial.
