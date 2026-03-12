La Praza de Galicia recupera el tráfico para Semana Santa

Las obras de reforma y humanización de la Praza de Galicia afrontan esta semana la fase de hormigonados, una actuación que permitirá reabrir definitivamente la circulación en el entorno antes de Semana Santa.

Según explicó el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, los trabajos de hormigonado comenzarán hoy y continuarán mañana y el lunes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Durante estas jornadas se aplicará la capa de rodadura en toda la superficie por la que circularán los vehículos. Una vez extendido el material será necesario esperar unos días para queendurezca y se consolide. Tras ese proceso, el Concello prevé restablecer el tráfico en las calles Pérez Viondi, San Paio y Rúa 56 a finales de este mes de marzo, de manera que la circulación quede normalizada en esta zona neurálgica del centro urbano antes de la llegada de la Semana Santa.

El regidor destacó que este avance permitirá cerrar una etapa importante dentro de una actuación de gran envergadura para el corazón de la capital estradense. En las últimas semanas los trabajos se centraron en preparar el terreno para poder aplicar el hormigón en la plataforma reservada al tráfico, cuyos bordes ya son visibles en la zona de obra.

Louzao reconoció que los trabajos han provocado molestias en el día a día de vecinos, comerciantes y servicios, agravadas en parte por las lluvias registradas durante este periodo. Por ello quiso agradecer la paciencia y la «ejemplaridad» mostrada por la ciudadanía durante el desarrollo de las obras.

Con la reapertura de estas calles al tráfico se recuperará progresivamente la normalidad en distintos servicios del entorno, como las zonas de carga y descarga o las paradas de autobús y taxi, que contarán con espacios específicos dentro de la nueva configuración urbana. Esto ayudará a liberar la saturación en zonas como la Avenida Benito Vigo, o la Avenida de Santiago.

Una vez completado el hormigonado y restablecida la circulación, la actuación se centrará en la propia Praza de Galicia. Allí comenzará la ejecución del empedrado que definirá el nuevo espacio peatonal.

El proyecto incluirá además nuevo mobiliario urbano, iluminación renovada y la construcción de una fuente, configurando un espacio público más amplio y accesible para la ciudadanía. Según destacó el alcalde, esta transformación supondrá «la guinda del pastel» dentro del proceso de humanización del centro urbano estradense.