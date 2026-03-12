Entre la piscina, la playa y las porterías

Con apenas 13 años (cumple 14 el próximo 29 de marzo), Nacho Eiras Alonso es todo un ejemplo de dedicación y pasión por el deporte. Este joven de la parroquia estradense de Ribeira compagina desde hace varios años tres disciplinas deportivas distintas: juega al fútbol en la Escola Estrada de Futbol Base, practica fútbol sala en el Codima de Santiago y forma parte del CNS de A Estrada.

Su contacto con el deporte comenzó muy pronto. «Eu empecei moi pequeniño, con tres anos xa ía á piscina», explica. Fue entonces cuando empezó a acudir a los cursos de natación y también a dar sus primeros pasos en el fútbol. Con el paso de los años, le picó el gusanillo de probar nuevas disciplinas, hasta enrolarse al Estrada Futsal y posteriormente al equipo santiagués, con el sigue actualmente.

Durante una de las pruebas de salvamento con el CNS.

«A fútbol sala empecei máis tarde, cando estaba en sexto de primaria, fai dous ou tres anos», cuenta. Por su parte, al salvamento deportivo llegó también hace unos tres años, cuando decidió integrarse en el club estradense de esta modalidad. Los progresos de Nacho ya se dejan notar en las competiciones, pues este pasado fin de semana participó en el Campeonato Gallego de salvamento celebrado en Caldas de Reis, donde logró varios resultados destacados. Consiguió una medalla de plata individual en la prueba de 50 metros remolque de maniquí, además de un bronce en el relevo cadete masculino y un oro en el relevo socorrista mixto cadete, en este último caso con récord gallego incluido. También participó en un Campeonato de España celebrado en Castellón, donde «na modalidade de praia, quedei entre os vinte mellores na proba de bandeiras», recuerda.

Nacho, de amarillo, con la selección comarcal de Santiago.

Además de en el agua, Nacho también está destacando últimamente en el fútbol sala, donde juega como portero en el Codima de Santiago. Allí, sus grandes actuaciones no pasaron desapercibidas y le valieron para ser convocado con la Selección Comarcal de Santiago tras varias pruebas. «A verdade é que o fútbol sala dáseme mellor que o fútbol campo», reconoce. «Desde hai dous anos vou á Escola de Porteiros Nordés, que conta con diferentes sedes en Galicia. Eu adestro na de Cacheiras, e polo de agora estou moi contento cos resultados que estou tendo», afirma convencido.

Compaginar tres deportes diferentes requiere una organización muy rigurosa, y la semana de Nacho está prácticamente completa de entrenamientos. A pesar de ello, tiene claras sus prioridades: «Hai outra cousa que importa máis, que son os estudos», subraya, asegurando que sus notas siempre fueron muy buenas.

Nacho realiza una parada durante uno de sus encuentros. / Cedida

Los fines de semana también suelen estar repletos de competiciones, y algunas veces le toca escoger: «Ás veces coincide unha xornada con outra cousa e entón prefiro ir á que dura todo o fin de semana». Cuando le preguntamos por la reacción de la gente al descubrir que practiva varios deportes a la vez y a gran nivel, se ríe y responde que «a xente queda bastante sorprendida».

Lejos de pensar en dejar algo, comenta que «se tivese máis tempo, gustaríame probar o atletismo, nas probas de velocidade, como os 100 metros». Su sueño a corto plazo es «subir ao podio na proba de bandeiras no Campionato de España». Por ello, termina agradeciendo «o esforzo do noso entrenador, Enrique Ramilo, que axudounos a ser o mellor equipo cadete de Galicia», remata.