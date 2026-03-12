Un ‘notario’ de Lalín en las elecciones de Colombia

El lalinense Nicolás González Casares se estrenó hace casi siete años como eurodiputado en representación del PSOE. Ponente principal de la Reforma del Mercado Eléctrico, fue el negociador jefe del Parlamento Europeo para esta reforma que culminó con un acuerdo, a finales de 2023. Enfermero de profesión, entre sus últimas iniciativas destacan su labor como ponente de la Ley de Biotecnología (Biotech Act) o su posicionamiento contrario a la reducción del compromiso y del presupuesto de la Comisión Europea para la investigación contra el cáncer.

Este miércoles llegó a Estrasburgo después de seis días en Colombia, donde lideró la delegación del Parlamento Europeo en labores de observación en las elecciones legislativas en Colombia. Estuvo acompañado de una docena de eurodiputados de 8 países, entre ellos Ana Miranda (BNG) o el popular Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la institución comunitaria. «Nuestra labor consiste en observar si el proceso se hace conforme a los estándares internacionales y se cumplen las leyes colombianas», afirma, y asegura que tanto la clase política del país como la ciudadanía valoran este trabajo, una vez que acuden invitados por la propia administración colombiana. «Considero que fueron unas elecciones transparentes, con buena participación, una demostración de que el pueblo colombiano está comprometido con la democracia a pesar de que hubo elementos de desinformación bastante considerables y de que la violencia marcó parte del proceso de sobre todo desde junio de 2025, cuando asesinaron a Miguel Uribe Turbay, que era uno de los posibles candidatos», relata poco después de su comparecencia para dar cuenta de las conclusiones del proceso electoral. Casares asegura que al pueblo colombiano, a pesar de estereotipos, le preocupa la inseguridad. «Aquí había candidatos que no podían ir a hacer campaña en zonas en las que se presentaban porque estaban amenazados. Todos los candidatos tienen escolta y durante las elecciones la refuerzan. Además, sí que hay incidentes e incluso mataron a gente que iba a llevar material electoral a una de las mesas», confiesa.

Durante su estancia en el país tuvo la oportunidad de departir con políticos de diversos espectros y, junto a la delegación, también de charlar con María Claudia Tarazona, viuda de Uribe. En una de las visitas institucionales participó el ministro del Interior, Armando Benedetti. Remarca que la representación del Parlamento Europeo y de la institución comunitaria realiza su labor sin injerencias de partidos u organismos y después elabora sus conclusiones. «A pesar de incidencias y de acusaciones de compra de votos y en algunas cosas más, fundamental que creemos que fueron asociaciones transparentes», apunta.

Por otro lado, valora el papel que debería representar la Unión Europea en la política internacional como institución «conocida y respetada por ese multilateralismo y por el respeto al derecho internacional». En este sentido advierte que el grupo de la alianza progresista condena las injerencias y la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos.