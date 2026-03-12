Fernández exige a la Xunta que aclare qué ayudas llegaron a los afectados

El BNG ha registrado una iniciativa parlamentaria para pedir a la Xunta de Galicia que detalle qué ayudas llegaron realmente a los afectados por los incendios del pasado verano en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Reclama información sobre el número de solicitudes, las resoluciones aprobadas y las cuantías concedidas en los municipios damnificados.

La diputada dezana Ariadna Fernández sostiene que aquellos fuegos evidenciaron la falta de prevención y planificación por parte del gobierno gallego. «Aquel episodio deixou milleiros de hectáreas queimadas en Galiza e puxo de manifesto, unha vez máis, a falta dunha política real de prevención e protección do noso territorio», afirma. Y la ausencia de inversión suficiente «derivou en situacións de grave perigo para a poboación», dice.

Entre las localidades más golpeadas, cita Dozón, A Estrada y Agolada, con aldeas confinadas por las llamas. Recuerda lo ocurrido en la agoladesa de O Sexo, donde se registraron pérdidas materiales y daños para la vecindad y el sector agrogandero.

La Xunta anunció ayudas para explotaciones, viviendas y bienes afectados. Pero el Bloque duda de su eficacia y de que llegasen a tiempo para atender necesidades urgentes, como la alimentación del ganado o la reposición de medios de producción. Muchas de esas medidas, concluye, fueron «propagandísticas, con excesiva burocracia e economicamente insuficientes».