La evolución de la dermatosis nodular marcará las medidas

El director xeral de Gandaría, José Balseiros, intervino en la charla sobre dermatosis nodular contagiosa organizada por la Consellería de Medio Rural. Esta jornada, que tuvo lugar en el Salón Teatro de Lalín, tiene como objetivo concienciar a los ganaderos en las implicaciones de esta enfermedad y recordar las medidas de bioseguridad preventivas d la Xunta para proteger a la cabaña bovina.

Allí se explicaron las características de esta dolencia y las medidas establecidas en la normativa comunitaria en el caso de su aparición; así como las condiciones señaladas actualmente para la vacunación. En este encuentro se indicó que las medidas preventivas que siguen vigentes en Galicia hasta el próximo 31 de marzo, pudiéndose ampliar este plazo en función de la evolución epidemiológica de la dolencia. Así, están permitidas las ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado con finalidad comercial, pero solo con animales de explotaciones gallegas. Los vehículos que vengan de fuera de la comunidad deberán acceder a las instalaciones vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados. Sobre concursos, certámenes, subastas y exhibiciones extraordinarios, continúa siendo precisa la autorización de Medio Rural, y solo con asistencia de animales de explotaciones gallegas. Se mantiene la vigencia del período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de fuera de la comunidad -con destino a vida-, desde la fecha de incorporación a la explotación de destino en la comunidad. Las reses de granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados durante el mismo tiempo. Una inmovilización que afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales. Al mismo tiempo, continúa siendo obligatorio desinsectar los bovinos de la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que se muevan por Galicia.

Balseiros pidió al ministerio más implicación y una estrategia común para todas las autonomías. y que España lidere en la UE el desarrollo de una vacuna.