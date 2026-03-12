Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Las entradas para ver a «El Brujo», ya a la venta

Las entradas para el espectáculo El Lazarillo, de Rafael Álvarez «El Brujo» ya están disponibles en el departamento de Cultura del Concello de A Estrada. La obra llegará al Teatro Principal el próximo viernes 10 de abril, a las 20.30 horas. Las entradas pueden adquirirse en las oficicinas del Concello, y también de forma online a través de Ataquilla a partir de 10 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents