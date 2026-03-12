Enerxétika refuerza su oferta didáctica para el público joven

Enerxétika 2026 reforzará su vertiente divulgativa con varios proyectos centrados en la educación energética de niños y jóvenes. El certamen, que se celebrará del 25 al 27 de marzo en la Feira Internacional de Galicia, combinará su oferta para empresas y profesionales con espacios y talleres dirigidos a escolares de distintas edades y también al consumidor general. La organización subraya así la importancia de fomentar la conciencia ambiental, promover hábitos responsables y acercar a las nuevas generaciones a un sector clave en plena transición energética.

Durante los tres días habrá una gran área divulgativa promovida por Sotavento –parque eólico experimental situado entre Xermade y Monfero– con el apoyo del Inega, atendida por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, educadores y un economista, que resolverá dudas y explicará conceptos relacionados con la energía. Este espacio contará con zonas temáticas, demostraciones prácticas, paneles informativos y proyecciones audiovisuales para explicar cómo se obtiene la energía, las diferencias entre fuentes renovables y no renovables, sus aplicaciones y la necesidad de avanzar hacia un consumo más eficiente y responsable. Además, se organizarán talleres para acercar de forma experimental la energía solar térmica, la fotovoltaica y la eólica, con actividades como la creación de circuitos, el calentamiento de objetos o la construcción de mini turbinas.

Enerxétika acogerá también el programa educativo ‘Energía con raíces, juntos damos energía al futuro’, impulsado por la Fundación Naturgy para alumnado de secundaria y bachillerato. Abordará la cadena de valor de la energía, el papel de Galicia en el sistema, las infraestructuras estratégicas, la seguridad de suministro, el impacto económico y social y el consumo responsable. Se completará con los talleres participativos ‘El trilema energético en acción’, centrados en el equilibrio entre sostenibilidad, garantía de suministro y coste energético.