Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Feria de Energía

Enerxétika refuerza su oferta didáctica para el público joven

Espacio divulgativo de Sotavento en la anterior edición de la feria.

Espacio divulgativo de Sotavento en la anterior edición de la feria.

Redacción

Silleda

Enerxétika 2026 reforzará su vertiente divulgativa con varios proyectos centrados en la educación energética de niños y jóvenes. El certamen, que se celebrará del 25 al 27 de marzo en la Feira Internacional de Galicia, combinará su oferta para empresas y profesionales con espacios y talleres dirigidos a escolares de distintas edades y también al consumidor general. La organización subraya así la importancia de fomentar la conciencia ambiental, promover hábitos responsables y acercar a las nuevas generaciones a un sector clave en plena transición energética.

Durante los tres días habrá una gran área divulgativa promovida por Sotavento –parque eólico experimental situado entre Xermade y Monfero– con el apoyo del Inega, atendida por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, educadores y un economista, que resolverá dudas y explicará conceptos relacionados con la energía. Este espacio contará con zonas temáticas, demostraciones prácticas, paneles informativos y proyecciones audiovisuales para explicar cómo se obtiene la energía, las diferencias entre fuentes renovables y no renovables, sus aplicaciones y la necesidad de avanzar hacia un consumo más eficiente y responsable. Además, se organizarán talleres para acercar de forma experimental la energía solar térmica, la fotovoltaica y la eólica, con actividades como la creación de circuitos, el calentamiento de objetos o la construcción de mini turbinas.

Noticias relacionadas

Enerxétika acogerá también el programa educativo ‘Energía con raíces, juntos damos energía al futuro’, impulsado por la Fundación Naturgy para alumnado de secundaria y bachillerato. Abordará la cadena de valor de la energía, el papel de Galicia en el sistema, las infraestructuras estratégicas, la seguridad de suministro, el impacto económico y social y el consumo responsable. Se completará con los talleres participativos ‘El trilema energético en acción’, centrados en el equilibrio entre sostenibilidad, garantía de suministro y coste energético.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents