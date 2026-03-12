Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación digital y ciberseguridad en el IES Pintor Colmeiro

El IES Pintor Colmeiro de Silleda organizó ayer una charla informativa dirigida a las familias que abordó cuestiones como la educación digital, la ciberseguridad, privacidad y redes sociales. El taller forma parte de la iniciativa Niños Conectados, un programa del departamento de Educación.

