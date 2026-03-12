Desmontan la carpa del Campo da Feira Vello

La Carpa do Cocido, estructura que se monta en el Campo da Feira Vello de Lalín no solo para la fiesta gastronómica, comenzó a ser levantada de este espacio público. La instalación se habilitó a mediados de enero y albergó otros eventos como la feria internacional apícola Alvariza, de los Carnavales o más recientemente la feria educativa en la que tomaron parte todos los centros de enseñanza del término municipal.

El gobierno municipal estimó en algo más de un mes el tiempo de permanencia de la carpa, pero finalmente se fue a cerca de dos. La estructura, de grandes dimensiones, también sirvió en parte para los puestos de las ferias quincenales. El espacio público recupera ahora la totalidad de las plazas de aparcamiento.