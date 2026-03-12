Lalín
Desmontan la carpa del Campo da Feira Vello
redacción
La Carpa do Cocido, estructura que se monta en el Campo da Feira Vello de Lalín no solo para la fiesta gastronómica, comenzó a ser levantada de este espacio público. La instalación se habilitó a mediados de enero y albergó otros eventos como la feria internacional apícola Alvariza, de los Carnavales o más recientemente la feria educativa en la que tomaron parte todos los centros de enseñanza del término municipal.
El gobierno municipal estimó en algo más de un mes el tiempo de permanencia de la carpa, pero finalmente se fue a cerca de dos. La estructura, de grandes dimensiones, también sirvió en parte para los puestos de las ferias quincenales. El espacio público recupera ahora la totalidad de las plazas de aparcamiento.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña