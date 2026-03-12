CSIF demanda mejores salarios del servicio en Silleda, Agolada, Rodeiro y Dozón

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) reclama a los concellos de Silleda, Dozón, Rodeiro y Agolada que el aumento de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) se traduzca en una mejora de los salarios y de las condiciones laborales del personal auxiliar. Ha registrado escritos ante los gobiernos locales dentro de una campaña en los municipios que gestionan directamente este servicio.

Llega tras el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp para elevar de forma progresiva la aportación autonómica por hora, de los 12 euros actuales a 16 en 2026, 17 en 2027 y 18 en 2028. Para CSIF, esta evolución debe servir para dignificar a un colectivo esencial para la atención de mayores y dependientes, con especial peso en el medio rural.

La central sindical pide que la mayor aportación pública tenga un reflejo directo en las nóminas y contribuya a reforzar la estabilidad del empleo en un servicio que encuentra dificultades para cubrir bajas, vacaciones y nuevas incorporaciones. Recuerda que el SAF permite que muchas personas continúen viviendo en sus domicilios, ayuda a fijar población y genera empleo femenino.

CSIF subraya que las auxiliares afrontan una elevada carga física y emocional, recorren kilómetros entre domicilios y asumen en solitario tareas de cuidado esenciales. Por ello, considera inaceptable que el aumento sostenido de la financiación pública no llegue a las trabajadoras.