Ayudas de la Xunta a la industria forestal

El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos indicó ayer en Vila de Cruces que hasta el día 20 se pueden solicitar ayudas para inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y venta de productos forestales. Así lo avanzó en una vista a las empresas Industrias Guerra e Hitraf.

