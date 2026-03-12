Vila de Cruces
Ayudas de la Xunta a la industria forestal
El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos indicó ayer en Vila de Cruces que hasta el día 20 se pueden solicitar ayudas para inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y venta de productos forestales. Así lo avanzó en una vista a las empresas Industrias Guerra e Hitraf.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña