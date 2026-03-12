Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los alumnos de infantil del Lourdes visitan el Concello

Los alumnos de Infantil del colegio NS Lourdes de A Estrada fueron recibidos ayer por la mañana, en la Praza da Constitución, por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, aprovechando una visita que estaban realizando a otros puntos del casco urbano de la villa.

