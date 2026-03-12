Agencias de viaje temen cancelaciones en verano debido al conflicto en Irán

Las agencias de viaje locales temen las consecuencias que el actual conflicto en Irán pueda traer al negocio turístico. Desde que estalló la guerra en el país asiático, el uso del espacio aéreo para vuelos de pasajeros ha quedado restringido de forma drástica en algunos de los aeropuertos que funcionan como hubs para conectar con otros países asiáticos como Japón, Malasia, Tailandia o Vietnam. Esto ha generado cancelaciones de vuelos de última hora y ha instalado el recelo en los clientes. Pese a que los destinos mencionados anteriormente son algunos de los predilectos para las vacaciones de los vecinos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, especialmente en verano, la tensión bélica en Oriente Medio y sus repercusiones logísticas podrían afectar considerablemente a las reservas.

En Simply Travel, en A Estrada, comparten: «Afortunadamente, cuando pasó todo no teníamos a nadie allí, así que no hubo problemas de gente quedándose atrapada en algún país, pero lo que podría traer consecuencias es que el conflicto continúe al llegar la época estival». «Hay muchos paquetes vacacionales a destinos que se ven afectados de forma directa o indirecta por la guerra. Desde las conexiones con los vuelos a cruceros por las islas griegas o por esa zona del Mediterráneo», añaden.

Los aeropuertos de Qatar, Dubái o Doha son tres de los principales «hubs» para compañías como Emirates o Qatar Airways, que realizan trayectos de largo radio. Por ello, al encontrarse cerrados o con vuelos restringidos, las empresas se ven en la obligación de cancelar los vuelos o retrasarlos. «Nos informan cada día de cómo está la situación. Por ahora todo sigue igual, pero no sabemos qué va a pasar en unos meses», dicen desde Simply Travel, que reconocen haber recibido ya alguna llamada de clientes preocupados: «La gente que tiene las vacaciones contratadas ya desde hace meses y ve lo que está pasando llama para preguntar. Lamentablemente de momento no hay mucho más que hacer que esperar».

Con todo, aún no han recibido cancelaciones. Si no se produjese una escalada o el enfrentamiento cesase, la temporada todavía podría salvarse. De cualquier modo, y ante la situación presente, desde la entidad turística estradense aconsejan a los futuros viajeros que se anoten en el consulado de aquellos países a los que vayan a viajar. Asimismo, si bien admiten que los seguros no cubren cancelaciones por motivos de guerra, al considerarse excepcionales, si la aerolínea cancela o suspende el vuelo, dependiendo de las circunstancias en las que lo haga, hay posibilidades de reclamar el importe. «Esto está todo controlado por la Ley de viajes combinados», manifiestan.

Por su parte, en Pírate de Viaje, en Lalín, coinciden con sus homólogos estradenses. Aquí se inclinan más por hacerse a la idea de que los viajes estivales también serán cancelados, pero no consideran que esto vaya a tener más impacto que el de otras crisis recientes. «El cliente que tenía reserva va a recibir el reembolso, eso lo aseguramos 100 %. En el peor de los casos, será la agencia la que tenga que hacerse cargo, ya que de algún modo debemos diferenciarnos de internet», exponen, y continúan: «De todos modos, el que quería irse de vacaciones en verano lo va a hacer igual. Si no es Bali, escogerá otros destinos más tradicionales, como ciudades de playa a nivel nacional, cruceros o los típicos del Caribe y Sudamérica». Sostienen que, si bien existe preocupación, también hay confianza en que este será un temporal más capeado: «Nosotros llevamos aquí veinte años. Hemos vivido la crisis, el COVID y otra guerra, y si algo hemos aprendido es que hay que mantener la calma y transmitir seguridad, porque si no es este año, será para el siguiente, pero la gente vuelve a viajar».

En otro orden, mientras el conflicto en Irán mantiene bloqueado el flujo aéreo de pasajeros entre el continente asiático y algunas regiones del africano, las conexiones con Estados Unidos funcionan con normalidad, y muchos vecinos ya se han interesado por viajes para disfrutar de la final del Mundial.