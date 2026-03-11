Valenciaga, adjudicatario provisional del catering de la Festa do Maior

El Concello da Estrada celebró ayer una reunión de la mesa de contratación para adjudicar el servicio de la Festa do Maior, prevista para el 22 de marzo. Tras el encuentro se formuló una propuesta provisional de adjudicación a la empresa estradense Valenciaga Catering.

El evento está dirigida a personas empadronadas con 65 o más años. El plazo para inscribirse finalizará el 16 de marzo, aunque podría cerrarse antes si se agotan las 1.000 plazas previstas. Debido al buen ritmo de venta, desde hoy los tickets solo se podrán adquirir en las dependencias de Servicios Sociales.

La cita será en el pabellón Coto Ferreiro, con apertura de puertas a las 12.30 amenizada por Tequexetéldere y el almuerzo a las 14.00. El menú incluirá empanada, pulpo á feira, carne ao caldeiro con patatas y postre, además de bebidas, mientras que la sobremesa y el baile estarán amenizados por Los Satélites, todo por 10 euros el ticket.