Subvenciones para incorporar viviendas al alquiler accesible

La Oficina de Vivenda del Concello de Silleda informa de la apertura del plazo para solicitar las ayudas del programa Fogar Vivo, promovido por el Instituto Galego da Vivenda e Solo para favorecer la recuperación de inmuebles que puedan incorporarse al mercado residencial a precios asumibles. La convocatoria se dirige a personas propietarias o usufructuarias de viviendas situadas en Galicia que deseen ejecutar obras de reparación, acondicionamiento o modernización para facilitar su puesta en uso. Las actuaciones subvencionables incluyen reformas en baños y cocinas, mejoras en las instalaciones básicas, trabajos de carpintería, eficiencia energética y otras obras necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad. Además de contribuir a la mejora del parque inmobiliario, pretende facilitar que viviendas que permanecen vacías o precisan actuaciones de actualización puedan destinarse al alquiler a precios moderados. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 3 de junio de 2026 o hasta que se agote el crédito disponible. Los inmuebles beneficiarios deberán destinarse al alquiler asequible durante al menos cinco años, o siete en el caso de personas jurídicas.

