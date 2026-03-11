Seminario en Lalín sobre autoprotección

El Edificio Sociocultural de Lalín acogió ayer una conferencia sobre autoprotección rural. Se trataron temas como la prevención de incendios, primeros auxilios o el control de velutinas. Organiza Protección Civil y la Asociación de Mulleres en Igualdade de Busto. Víctor Blanco, responsable de Protección Civil, impartió la chara.