Retiran el colector del monumento de Loriga

El Concello de Lalín ha completado la retirada del contenedor de residuos orgánicos (marrón) ubicado en las inmediaciones de la estatua de Joaquín Loriga. A partir de ahora, el entorno del monumento al aviador lalinense recupera su perspectiva original, facilitando el tránsito peatonal sin sobresaltos y la puesta en valor de la escultura firmada por el genial Asorey.