Reguera anima en Silleda a solicitar ayudas al emprendimiento femenino

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este martes el bar Debibián, en Silleda, para poner en valor las ayudas del programa Emega, dirigidas a impulsar el emprendimiento femenino y la creación de empleo. Este establecimiento recibió una aportación de 15.000 euros, que permitió respaldar su actividad y favorecer la consolidación del negocio. Reguera destacó la importancia de este tipo de apoyos para fortalecer iniciativas lideradas por mujeres, especialmente en el ámbito local, donde contribuyen a fijar actividad económica y generar puestos de trabajo estables. Incidió en que este programa sirve para reforzar pequeños proyectos empresariales con capacidad de crecimiento y arraigo en el territorio. Y subrayó que estas líneas de ayuda «contribúen a fortalecer o tecido económico local ao tempo que se impulsa o emprendemento feminino e a creación de emprego».