«Quería retratar a personas que son el motor económico y cultural del pueblo»

-Acaba de inaugurar hace unos días la exposición «Xente da Vila». ¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

-La propuesta surgió a raíz de Álex, que me animó a hacer una nueva exposición en A Riala. Esta es la segunda que realizo allí. La anterior había sido una muestra más abstracta y en esta ocasión me apetecía hacer algo más cercano. Como vivimos en un pueblo pequeño, pensé que podía ser interesante retratar a personas que, de alguna manera, son parte importante del motor económico del pueblo o representan bien lo que es el movimiento cultural aquí.

-El título hace referencia precisamente a la gente de A Estrada. ¿Qué buscaba reflejar con esos retratos?

-Me parecía una forma bonita de ponerlos en perspectiva y reconocer su papel dentro de la comunidad, ya que aportan mucho a la vida del pueblo, porque son gente que todos conocemos.

-¿Y cómo elegió a las personas que aparecen en la exposición?

-Las escogí pensando en ese papel que tienen. Por ejemplo, están Pili y Luis, de los Mini Cines, que considero fundamentales para el movimiento cultural porque promueven actividades como el Panic o otras iniciativas culturales. También está Baldomero, que es profesor de arte y al que mucha gente en A Estrada tuvo como docente en algún momento.

¿Qué otras personas forman parte de la muestra?

-En total son ocho los retratos que hice. Aparecen también Marga, de O Copión; Antonio, de la Pastelería Mimela; Pablo Chichas; Álex, de A Riala, Javier de la Iglesia, de Arte Floral y el artista André Alonso.

-Los retratos tienen un estilo muy particular. ¿Qué técnica fue la que utilizó?

-Están realizados en acuarela sobre papel de acuarela y tienen también una parte de collage. Hice las diferentes partes por separado y después realicé el montaje final. El resultado tiene un estilo tipo cómic.

-¿Cómo reaccionaron los protagonistas cuando les propuso participar en su exposición?

-Muy bien, todos encantados, al principio algunos se quedaron un poco cortados, pero después todos reaccionaron muy bien. Obviamente les pedí a todos permiso, porque aunque sea estilo cómic, las personas son reconocibles.

-¿Y qué le está comentando la gente que ya visitó la exposición?

-De momento el feedback está siendo muy positivo. El otro día estuve allí tomando algo y la gente parecía interesada y le gustaban los dibujos. Varias personas ya me comentaron también que les gustaría ver una segunda parte de esta exposición.

-Si hubiera una continuación de «Xente da Vila», ¿quién sería el siguiente al que le gustaría retratar?

-Hombre, pues Gonzalo, de Argentinos, estaría ahí. En esta ocasión no pudo entrar por falta de espacio, porque ya había muchas personas seleccionadas, pero me gustaría preguntarle si estaría dispuesto a participar.

-Usted es profesora. ¿Tiene formación artística o el dibujo es más bien una afición?

-Sí, esto es como un hobby, pero soy autodidacta, no tengo estudios relacionados con el arte. Mi trabajo principal es la enseñanza. También tengo una cuenta de Instagram donde voy subiendo cosas de vez en cuando, pero nunca me lo planteé como un negocio.

-A Riala ofrece cada mes distintas propuestas culturales. ¿Cómo valora esa iniciativa?

-Creo que Álex hace un gran trabajo en ese sentido. Organiza conciertos, exposiciones y diferentes actividades. Se esfuerza mucho por crear movimiento cultural y dar oportunidades a artistas locales que quizá no tendríamos ese espacio en otros sitios.