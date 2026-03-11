Premian al CEIP de Prado en un programa de medioambiente

Más de 14.000 estudiantes de 130 centros de Educación Primaria y de Secundaria participaron durante lo curso pasado en las distintas iniciativas formativas impulsadas por la Xunta de Galicia con el fin de educarlos y sensibilizarlos en materia de clima y cuidado medioambiental.

Así lo destacó lana conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que participó en el acto organizado en Santiago por su departamento en reconocimiento a los centros, estudiantes y profesorado que se implicaron en la última edición de los programas educativos Meteo Escolas y Escolas Verdes.

Ante representantes de una treintena de los colegios participantes en estas dos iniciativas, la responsable autonómica destacó la participación récord registrada en el curso 2024/2025, lo que consideró una muestra de la grande implicación de la comunidad educativa gallega con los retos climáticos y el cuidado del planeta. Entre los galardonados está el CEIP Xoaquín Loriga de Prado. Al acto acudieron, además de representantes del centro, el alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Educación, Begoña Blanco.

Vázquez agradeció el esfuerzo realizado por aprender a través de la ciencia y de pequeñas acciones ecológicas desarrolladas nos sus propios centros escolares y animó a todos los presentes (alumnado y profesorado) a seguir por este camino, subrayando la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la busca de soluciones frente al calentamiento global y para poder avanzar hacia una Galicia neutra en emisiones en el horizonte del año 2040, compromiso asumido a través de la nueva Ley del clima. Insistió en que su departamento seguirá apostando por la formación, la divulgación y la acción climática con medidas diseñadas para este sector de la sociedad. Tanto Meteo Escolas como Escolas verdes se enmarcan en el programa Xuventude polo Clima, que nació a finales del año 2024 con la previsión de formar, informar y movilizar frente al cambio climático cada año a miles gallegos de entre 3 y 35 años a través de diversas líneas de acción.

El programa continúa este año, con propuestas y actividades nuevas y contenidos que se verán reforzados a partir de la experiencia acumulada. Así, figura la iniciativa Contos polo clima, dirigidos al alumnado más pequeño o Retos Climáticos, un programa pionero para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.