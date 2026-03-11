Campaña autonómica
Premian al CEIP de Prado en un programa de medioambiente
El centro lalinense es uno de los treinta gallegos reconocidos en una iniciativa de la consellería que se desarrolló durante el curso pasado
Más de 14.000 estudiantes de 130 centros de Educación Primaria y de Secundaria participaron durante lo curso pasado en las distintas iniciativas formativas impulsadas por la Xunta de Galicia con el fin de educarlos y sensibilizarlos en materia de clima y cuidado medioambiental.
Así lo destacó lana conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que participó en el acto organizado en Santiago por su departamento en reconocimiento a los centros, estudiantes y profesorado que se implicaron en la última edición de los programas educativos Meteo Escolas y Escolas Verdes.
Ante representantes de una treintena de los colegios participantes en estas dos iniciativas, la responsable autonómica destacó la participación récord registrada en el curso 2024/2025, lo que consideró una muestra de la grande implicación de la comunidad educativa gallega con los retos climáticos y el cuidado del planeta. Entre los galardonados está el CEIP Xoaquín Loriga de Prado. Al acto acudieron, además de representantes del centro, el alcalde de Lalín, José Crespo, y la concejala de Educación, Begoña Blanco.
Vázquez agradeció el esfuerzo realizado por aprender a través de la ciencia y de pequeñas acciones ecológicas desarrolladas nos sus propios centros escolares y animó a todos los presentes (alumnado y profesorado) a seguir por este camino, subrayando la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la busca de soluciones frente al calentamiento global y para poder avanzar hacia una Galicia neutra en emisiones en el horizonte del año 2040, compromiso asumido a través de la nueva Ley del clima. Insistió en que su departamento seguirá apostando por la formación, la divulgación y la acción climática con medidas diseñadas para este sector de la sociedad. Tanto Meteo Escolas como Escolas verdes se enmarcan en el programa Xuventude polo Clima, que nació a finales del año 2024 con la previsión de formar, informar y movilizar frente al cambio climático cada año a miles gallegos de entre 3 y 35 años a través de diversas líneas de acción.
El programa continúa este año, con propuestas y actividades nuevas y contenidos que se verán reforzados a partir de la experiencia acumulada. Así, figura la iniciativa Contos polo clima, dirigidos al alumnado más pequeño o Retos Climáticos, un programa pionero para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña