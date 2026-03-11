Infraestructuras rurales
Mejorarán accesos y drenaje en el lugar de Meixomence
El proyecto busca renovar caminos interiores y acabar con un problema histórico de escorrentías
El gobierno de Silleda presentó a la vecindad de Meixomence, en la parroquia de Ponte, el proyecto de mejora de este núcleo rural, incluido en el plan municipal de viarios 2026-2027. La alcaldesa y responsable municipal de Obras, Paula Fernández Pena, participó en un encuentro con residentes junto a miembros de su ejecutivo local y el ingeniero redactor para explicar la intervención prevista y recoger sugerencias e incorporar mejoras antes iniciar los trabajos.
La actuación contempla la mejora de los accesos y de los viarios interiores del lugar. Las vías principales se pavimentarán con aglomerado en caliente, mientras que los ramales de acceso a las viviendas se ejecutarán en hormigón, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad en estos tramos.
Uno de los puntos más destacados del proyecto es la solución a un problema histórico de escorrentías de agua que afecta a este núcleo. Para ello, se prevé la ejecución de nuevas canalizaciones y mejoras en el drenaje que permitan conducir correctamente las aguas pluviales y evitar acumulaciones y deterioros en el firme.
La regidora destacó que «forma parte do compromiso do goberno municipal coa mellora das infraestruturas no rural e coa atención ás necesidades que trasladan as veciñas e veciños». Señaló que «non só se melloran os accesos e a mobilidade no lugar, senón que tamén se resolve un problema de escorrentías que levaba anos afectando a este núcleo». El proyecto ya está redactado y el Concello iniciará ahora la tramitación administrativa para la contratación de las obras, cuya ejecución está prevista una vez se completen los permisos sectoriales correspondientes.
