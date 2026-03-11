Emergencia
Limpieza de un vertido de gasoil en el rural de Silleda
redacción
Silleda
Los Bombeiros de Deza intervinieron ayer a las 11.20 horas para limpiar un derrame de combustible de un vehículo pesado en la pista que une Lamela y Piñeiro, en el término municipal de Silleda. La mancha, que se extendía a lo largo de unos 100 metros, obligó a actuar rápidamente para garantizar la seguridad vial y evitar accidentes en el tramo afectado.
