«Me presenté a la presidencia porque no había relevo y veíamos peligrar la asociación»

-Tras años como vocal de la asociación, ¿qué le impulsó a dar el paso para liderar la junta directiva en este momento?

-Sinceramente, fui remiso a tomar la iniciativa porque desde junio de 2025 estuvimos funcionando como junta gestora. Se abrió un período de presentación de candidaturas para los que quisieran presentar alguna, diesen un paso al frente y asumieran la presidencia. Visto que no se presentó nadie, al final mis compañeros me animaron y la razón básica es que no tengo mérito ninguno. Es decir, me presenté porque no había un relevo y veíamos peligrar la asociación.

-Usted sucede a Dolores Sangiao, una figura clave en la historia reciente de la entidad. ¿Qué aspectos de su gestión considera esenciales mantener?

-Nuestra idea es continuar con el legado que nos dejó Lola porque bajo mi punto de vista engrandeció la asociación. No en vano ella hacía ahora dentro de poco 22 años de presidenta. De los 40 que tiene la asociación estuvo casi 22 años al frente. Su influencia en el devenir y en la historia de la asociación es muy importante. Tantos años dejan una gran impronta. Yo estuve 13 trabajando a su lado y pusimos en marcha proyectos conjuntamente como, por ejemplo, literarios, exposiciones o cursos. Queríamos conservar lo que tenemos sin cerrarnos a nuevas ideas que puedan surgir. El grupo de personas que integran la nueva directiva están abiertos a cualquier iniciativa.

-¿En qué estado se encuentra la masa social de Vista Alegre tras celebrar recientemente su 40 aniversario?

-Somos un colectivo con un número de asociados importante. Tenemos varios cientos de socios con una cuota casi ridícula para los tiempos que corren porque les estamos cobrando 15 euros al año, que es un café al mes. Y si se hace socio el matrimonio o la pareja son 18 euros por ambos. Quizás en el futuro tengamos que revisar las cuotas porque hoy en día tampoco es dinero para los tiempos convulsos que estamos viviendo.

-¿Tienen previsto ampliar la oferta formativa o recuperar algún taller histórico?

-Ya digo que estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa nueva. Aún ayer (por el lunes) nos pasaron información sobre unos nuevos cursos que estamos valorando. También uno solicitado a la Deputación de restauración de muebles, que se hizo en su día con muy buena aceptación por parte del público. Recientemente me comentaron por parte del Concello de poner en marcha nuevamente una iniciativa que teníamos nosotros años atrás, que era la de tener un taller de pintura y que quizás lo retomemos. Funcionaría como un lugar de encuentro entre artistas para que puedan trabajar conjuntamente. En su día lo hubo, de hecho le habíamos puesto el nombre de «Vista Leda». Como esa muchas iniciativas que podemos llevar a cabo. También estamos tratando de potenciar la figura de Ramón de Valenzuela y este año si Dios quiere, a ver si se pudiera presentar un libro que va a recoger todas las obras de Ramón de Valenzuela en un único volumen con un apéndice fotográfico. Estamos a la espera de cerrar los últimos detalles para anunciarlo. Esperamos que sea de cara al próximo verano.

-¿En qué estado se encuentra la relación con el Concello?

-La verdad es que es muy fluida. Es una colaboración mutua. Ellos nos piden colaboraciones para algunas cosas y por nuestra parte los invitamos a todas las presentaciones que hacemos de libros e inauguraciones de exposiciones. La verdad es que siempre nos están acompañando. No nos podemos quejar porque nos apoyaron y continúan haciéndolo. Desde el Concello fueron de los primeros en felicitarme cuando fue la toma de posesión del cargo. También es verdad que a todos los que me felicitan les digo que lo dejen para cuando finalice mi mandato. La relación con el Concello es independiente de ideologías políticas, que es algo en lo que nosotros tratamos de no meternos. De hecho, en la junta directiva tenemos gente con pensamientos diversos. Y como digo del Concello digo también de la oposición. Cuando hacemos algún acto viene una delegación del PP o el BNG. No nos queremos inmiscuir en el tema política porque hoy están unos y mañana estarán otros. Pensamos que la diplomacia en estos casos es lo que mejor funciona.

-¿Qué planes tiene para atraer a las generaciones más jóvenes y asegurar el relevo generacional dentro de la asociación?

-Hace unos años, cuando se acometió la última fase de la ampliación en el edificio del centro cultural. La última planta quedó sin uso durante un par de años hasta que estuvo debidamente acondicionada. Y entre las cosas que tratamos en una reunión de la directiva fue que teníamos un público fundamentalmente mayor y femenino. Para atraer a gente más joven se me ocurrió montar un gimnasio después de hacer las gestiones oportunas. Conseguimos máquinas de pesas, bicis estáticas, cintas de andar y temas así. Tengo que decir que está funcionando muy bien porque conseguimos atraer a gente joven de ambos sexos. Ahora estamos pensando también para los más pequeños pues quizás hacer alguna actividad a mayores de las que estamos poniendo en práctica como recibir a Papá Noel o el Entroido infantil con una nutrida participación de familias. Algunos de los nuevos directivos ya están trabajando en ideas para un público infantil.