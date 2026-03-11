El invierno meteorológico deja hasta un 60% más de lluvia en las comarcas

El invierno meteorológico resultó notablemente más lluvioso que el del año anterior, tanto en Lalín como en Forcarei, según los datos registrados entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Así se desprende de los registros que maneja, en este caso por días, Meteogalicia.

En Forcarei la diferencia fue especialmente significativa. Durante el último invierno se recogieron 1.554 litros por metro cuadrado, frente a los 974,2 milímetros contabilizados en el invierno 2024-2025. La diferencia alcanza 579,8 litros más, lo que supone casi un 60 % de incremento de precipitaciones. En Lalín también se registró lo que técnicamente se denomina un invierno más húmedo, aunque con una diferencia menor que en la localidad de Terra de Montes. El acumulado pasó de 604,5 litros por metro cuadrado en el período anterior a 771,7 litros en el período más reciente es decir, 167,2 más, alrededor de un 28 % de aumento.

En Forcarei, el día más lluvioso del último invierno fue el 26 de enero pasado, con 155,8 litros por metro cuadrado en una sola jornada; la que se activó el sistema Es-Alert por la influencia de la borrasca Joseph. Es más, según los registros de Meteogalicia fue el municipio gallego de mayor pluviosidad, por delante de Val do Dubra, Cuntis, Vigo y Ponteareas. Ese registro se sitúa muy cerca del máximo del invierno anterior, cuando el 26 de enero de 2025 se alcanzaron 157,7 litros. Mientras tanto Lalín, el episodio más intenso del invierno actual también se produjo el 26 de enero, con 61,7 litros por metro cuadrado, mientras que en el invierno anterior el máximo fue mayor: 89 litros el 26 de enero de 2025. Los datos reflejan además que el último invierno estuvo marcado por precipitaciones más frecuentes. En Lalín solo hubo 18 días sin precipitaciones, mientras que el anterior acumuló 37 jornadas completamente secas. En Forcarei se repite el mismo patrón: 18 días sin agua este último invierno, frente a 37 jornadas..

En conjunto, los registros muestran que el invierno meteorológico de 2025-2026 fue claramente más húmedo en localidad de Deza, con lluvias más frecuentes y varios episodios intensos concentrados sobre todo en enero y febrero, lo que elevó de forma notable el acumulado final de precipitaciones en ambos Los datos de las estaciones meteorológicas de Lalín y Forcarei muestran que los episodios de lluvia más intensos de los dos inviernos meteorológicos analizados se concentraron principalmente en enero y febrero, con varios días especialmente destacados.

En Forcarei, el día más lluvioso de los dos períodos fue el 26 de enero de 2025, cuando se recogieron 157,7 litros por metro cuadrado. Muy cerca quedó el episodio del 26 de enero pasado, con 155,8 milímetros. En este el invierno también destacaron el 5 de febrero (89,4 litros), el 5 de diciembre de 2025 (60,3) y el 2 de febrero de 2026 (56,7). En la estación anterior sobresalieron además el 18 de diciembre de 2024 (68,2) y el 5 de enero de 2025 (67,2), entre otras jornadas con precipitaciones abundantes.

En Lalín, el registro más alto de ambos inviernos se produjo igualmente el 26 de enero de 2025, con 89 litros por metro cuadrado. En este invierno, el episodio más destacado fue el 26 de enero, con 61,7 milímetros, seguido de otros días con lluvias intensas como el 4 de febrero (40,5), el 2 y el 5 de febrero (37,5) o el 13 de febrero (33,9). En el invierno pasado también se registraron acumulados elevados el 18 de diciembre de 2024 (54 litros) y el 5 de enero de 2025 (49,8).

En conjunto, los datos muestran que los mayores episodios de precipitación en ambos municipios se concentraron a finales de enero, con varios temporales que dejaron registros muy elevados en cuestión de pocas jornadas.

Llamativa es la diferencia entre la estación meteorológica del casco urbano lalinense y la situada en Mouriscade. Así, como indicamos antes, en este invierno el acumulado en la trama urbana fue de 771,7 milímetros de agua, mientras que en el medidor de este lugar de la parroquia de Vilanova los datos oficiales indican que fueron 1.083; es decir, 312 litros por metro cuadrado más.