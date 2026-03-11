Femupo premia a la agricultora Raquel Touceda

La estradense Raquel Touceda, responsable de la empresa agrícola Fresas Touceda, será una de las galardonadas en la quinta edición de los Premios Mulleres FEMUPO, que se celebrará el próximo 11 de abril a las 20.00 horas en la Finca Batacos, en Pontevedra.

Estos premios, organizados por la Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (FEMUPO), distinguen cada año a mujeres y entidades que destacan por su contribución al avance de la igualdad y al desarrollo social de la provincia. En el caso de Touceda, el reconocimiento llega en la categoría de Empresa, donde se pone en valor su trayectoria como ejemplo de emprendimiento femenino en el medio rural y de innovación sostenible en el ámbito agrícola.

Desde su explotación en A Estrada, Touceda ha impulsado un proyecto centrado en la producción de fresa que apuesta por la calidad y por modelos de trabajo ligados al territorio. Su iniciativa se ha consolidado como una referencia dentro del sector agrícola local y como un ejemplo del creciente protagonismo de las mujeres en el ámbito empresarial del rural.

La quinta edición de los Premios Mulleres FEMUPO reconocerá también al Centro de Información á Muller (CIM) de Cerdedo-Cotobade, entre otras premiadas de diferentes concellos en las distintas categorías.