Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Educación

Cuatro centros del área cambiarán de dirección al finalizar este curso

Son los IES García Barros, Pintor Colmeiro y Marco do Camballón y el CEIP de Silleda

REdacción

Silleda

La Xunta convocará un concurso de méritos para renovar la dirección de 146 centros educativos gallegos al término del curso 2025/26, un proceso que también tendrá incidencia en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Entre los centros incluidos figuran el CEIP Plurilingüe de Silleda y los IES Pintor Colmeiro (Silleda), Manuel García Barros (A Estrada) y Marco do Camballón (Vila de Cruces).

La provincia de Pontevedra concentra 59 de las direcciones que saldrán a concurso dentro de esta convocatoria autonómica. Según se trasladó en la Mesa Sectorial celebrada este martes, la renovación responde al final de mandato de responsables que no solicitaron prórroga, así como a otros casos en los que también procede sacar la plaza por circunstancias extraordinarias o necesidades organizativas del sistema educativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents