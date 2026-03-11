El Concello promueve en el rural ayudas para rehabilitar los teleclub

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, inició este martes una nueva ronda de visitas por las parroquias del municipio acompañado de técnicos municipales con el objetivo de impulsar mejoras en los locales sociales del rural a través del Plan de Acción Comunitaria de la Diputación de Pontevedra.

El Concello acompañará a asociaciones vecinales y de mujeres rurales en el proceso para optar a este programa, facilitando además el apoyo técnico necesario para la elaboración de los proyectos que deben acompañar a las solicitudes. En este contexto, 48 colectivos ya han confirmado su intención de presentar peticiones, una cifra que que podría incrementarse en los próximos días a medida que más entidades se sumen a la convocatoria. Todo ello deberá formalizarse antes del 1 de abril, fecha en la que concluye el plazo para tramitar las solicitudes.

El regidor subrayó la buena acogida que tiene esta iniciativa en el rural y destacó la implicación municipal para simplificar los trámites administrativos. «La pretensión es que todos estos edificios estén en perfecto estado y que sirvan para lo que fueron concebidos: como lugares de reunión donde desarrollar la vida cultural y social de nuestras parroquias», señaló Louzao. Con este objetivo, los departamentos de Urbanismo y Subvenciones del Concello asumirán la redacción de las memorias técnicas necesarias para completar la documentación.

Así pues, las visitas de campo comenzaron ayer en las parroquias del Val de Vea. Durante estos recorridos, los técnicos municipales analizan las necesidades de cada local con el fin de definir las actuaciones que se incluirán en las propuestas. Según explicó el alcalde, muchas de estas intervenciones se centran en la mejora de cubiertas, paramentos, ventanas o sistemas de evacuación de pluviales, trabajos orientados a mantener en buen estado unas instalaciones que funcionan como punto de encuentro para los vecinos y vecinas de las parroquias.

Asimismo, la experiencia del pasado año avala la utilidad del programa. En 2025 la Diputación de Pontevedra resolvió favorablemente las 48 solicitudes tramitadas por asociaciones vecinales y de mujeres rurales con el apoyo del Concello, con una media de 10.000 euros por entidad, lo que supuso una inversión provincial cercana a los 480.000 euros en el municipio.

A estas aportaciones se sumaron además 19 subvenciones procedentes de un programa de la Xunta de Galicia, con una media de 12.000 euros por entidad.