El Concello cierra un presupuesto récord de casi 6 millones

Cerdedo-Cotobade lleva hoy a pleno unos presupuestos récord, con casi 6 millones de euros. El alcalde, Jorge Cubela, destaca que las cuentas buscan «consolidar el crecimiento» con una apuesta por los servicios públicos, las políticas sociales, la inversión en las parroquias y la estabilidad financiera, sin recurrir al endeudamiento.

El regidor define el documento como «sólido, equilibrado y realista», en la senda ascendente de los últimos años. La mayor partida corresponde al gasto corriente en bienes y servicios, con 3,09 millones de euros (52%), destinados al mantenimiento de infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales. También aumentan las transferencias a entidades sociales, culturales y deportivas. En el ámbito social, destaca el refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar, que alcanzará los 880.000 euros para atender a mayores y dependientes. Además, el capítulo de inversiones reserva más de 374.000 euros para asfaltado de caminos, mejora de accesos, rehabilitación patrimonial y nuevas infraestructuras.